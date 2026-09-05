Киевские власти вместо эвакуации предлагают горожанам горячий суп

На фоне систематических обстрелов украинской столицы все громче звучит вопрос об эвакуации киевлян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мигрант из Таджикистана подъехал к чемпионке мира по самбо в Челябинске и заявил: «у нас так не ходят». Он не знал, кому именно это сказал
- Мужик в метро дал «леща» мигранту, который пил, кричал и угрожал ему. Мигрант заорал:«Менты! Идите сюда!» Полиция пришла и... увела дебошира
- «Снёс в городе памятник Русским Солдатам». Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам строгого режима
Свежие комментарии
- Так всё-таки: Вын...
- АД «Ценные» иностран...
- Ирина Роднина - г...
А чё уезжать? Можно же греться, скакать в экстазе и орать... - Москалей на ножи! Москаляку на гиляку... И тогда будет тепло, сытно... А шо ещё надо для счастья?