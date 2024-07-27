Петросян и Брухунова крестили свою дочь Матильду

Младшая дочка известного юмориста Евгения Петросяна стал христианкой. О том, что девочку крестили, написала жена артиста Татьяна Брухунова в своем аккаунте в Instagram (владелец Meta признана в РФ экстремистской и запрещена).
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