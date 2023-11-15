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Военное обозрение

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CNN: Переговоры Израиля и ХАМАС по освобождению заложников близки к финалу

CNN: Переговоры Израиля и ХАМАС по освобождению заложников близки к финалу

Израиль и ХАМАС близки к сделке по обмену заложниками, переговоры о возможной паузе в боевых действиях подходят к финалу, но переговоры могут сорваться.

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