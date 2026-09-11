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Экс-агент ФБР Коффиндаффер: "После 9/11 изменился облик борьбы с терроризмом"

Экс-агент ФБР Коффиндаффер: "После 9/11 изменился облик борьбы с терроризмом"

После терактов 11 сентября силы агентов Федерального бюро расследований были переброшены с борьбы с организованной преступностью на контрразведку и борьбу с терроризмом.

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