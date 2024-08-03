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33 квадратных метра. Как живут простые люди на окраине Петербурга — обзор скромной квартиры

33 квадратных метра. Как живут простые люди на окраине Петербурга — обзор скромной квартиры

Малогабаритное жилье (студии, однушки) — и вправду самый популярный формат жилья. Кто-то покупает его на старте семейной жизни и потом улучшает свои жилищные условия, а кто-то ютится с мужем и детьми на 30 квадратах всю жизнь.

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