ЮлияПолитикаПочему я, бывший разведчик ВДВ, пройду в городе мимо хулиганов Недавний случай с тремя приезжими отморозками, избившими парня в московском метро, вызвал немало дискуссий в обществе.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Васильевич ШеинЯ прекрасно представляю как работает правоохранительная система России. Она достаточно эффективна в борьбе с многими видами преступлений, но есть «издержки» производства, которые не поощряют активную позицию граждан. Плохо это или хорошо – вопрос дискуссионный. Но я в любом случае в городе пройду мимо, если нет угрозы жизни окружающим людям. И даже если меня оскорбят, толкнут или иным образом зацепят, скорее всего, не прореагирую. Или извинюсь и пойду дальше. Вы скажите – что я терпила? Возможно. Но я предпочитаю свободу и спокойствие, чем лагеря или подвешенное состояние, растягивающееся на долгие месяцы следствия. А как вы реагируете на городских хулиганов или оскорбления на улицах города? Суди признает ВАс виновным в превышении уровня защиты?ЕБЕлена БойкоЩекотливая тема... Статья написана более трех дней, а лайков и комментариев нет... И я тоже не поставила лайк - я понимаю, что такое есть повсеместно. Человек, который защищает себя или своих родных и убивает нападавших, часто садится в тюрьму или только защита очень опытного адвоката помогает остаться на свободе. А уж о помощи и защите постороннего и говорить не хочется... Но я в своей жизни (баба всё-таки) несколько раз кидалась на защиту от толпы. Удавалось.. Потом мне говорили - что я без мозгов...Виктор СоболевЗаодно сожги беретВалерий ВавиловКлассная супер отмазка- ну и уй с тобой, я точно пройду мимо, когда тебя будут убивать! РАЗВЕДЧИК, да еще ВДВ- пидорас малахольный твое имя.Румина Мавлеева (Саитова)Если ничем не могу помочь. но полицию вызову....Александр Семенов"Почему я, бывший разведчик ВДВ, пройду в городе мимо хулиганов" Потому что - говно вы, Дмитрий Протасов, а не разведчик ВДВ. Не дай Бог, чтобы все наши ребята в ВДВ, были похожи на... это вот.TTeodorГосударство (особенно после 2014 года) воспитывает Народ в подчинении Законам. А законы пишут шуты гороховые и комедианты, лже патриоты с тылами за бугром и хапуги-взяточники в многочисленных закрытых (от Народа?) зонах под названием думы. В депутатах протирают штаны певцы, бегуны, боксеры, артисты, прославленные (в прошлом) пенсионеры. Депутатов с юридическим или, хотя бы, с экономическим образованием, как говорят, на пальцах одной руки пересчитать. А сейчас, тронь тронь и где ты будешь? А будешь без вины виноватый. Вот такая жизнь. Правды можно почти, добиться если обратят на тебя Первые. А нас больше 140 миллионов. Так что очередь очень большая. Можешь не дожить. Я голосовал не за Хрущева, Брежнева, Путина. Я голосую за себя, за лучшую жизнь моих детей и внуков. Ну и где она, лучшая жизнь? Уже и не знаю, пойду ли я на Выборы?!Марина ЕгорашеваА я согласна с автором.Александр СеменовПоздравляю.))) https://www.youtube.com/watch?v=s6XdyQhEWBAТамара ФроловаА я вот не прохожу мимо. И случай в метро происходил при большом количестве свидетелей. Равнодушие и трусость можно оправдывать чем угодно.Александр СеменовПока есть такие как вы, как моя 82-ти летняя мама, как Рома Ковалев, и другие неравнодушные люди, не проходящие мимо негодяев и несправедливости, Россия будет жить и становиться лучше. Спасибо вам.Дмитрий GoldНеправильно это, как можно пройти мимо насилия, среди сослуживцев таких не знаю, армейская разведка, было дело, почти год просидел в тюрьме за превышение, противостоял бандитам и сел, 1991 год начинался, анархия процветала, но тюрьма меня не сломила, как жить, если кого-то унижают, а ты проходишь мимо.Александр Семенов+++++Алексей СмирновАвтор прав в одном. у нас в стране действительно выдумано законодательство, которое не предполагает наличия у граждан чести и совести, а тенденция такова. что эти понятия могут вообще попасть под запрет.ИБИрина БайковаПора принять и понять, нас продали, мы мясо. Нашим "высшим " мы не нужны, им надо бабло.ВВладимирМясо - это девочки на трассе. Ты тоже?Комментировать
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