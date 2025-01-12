Россия определилась с ключевым партнером в Средней Азии и Казахстане

Россия определилась со своим ключевым партнером в Средней Азии и Казахстане и им стал Узбекистан, заявил глава Центра исследовательских инициатив «Ma’no», ведущий региональный политолог и аналитик Бахтиёр Эргашев, 10 января сообщает «С одной стороны, Россия определилась с основным партнером в Центральной Азии, а с другой — Узбекистан определился со своими внешнеполитическими приоритетами», — заявил Эргашев.