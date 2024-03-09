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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кербер отыграла у Остапенко сет и брейк и впервые после декрета победила соперницу из топ-50

Кербер отыграла у Остапенко сет и брейк и впервые после декрета победила соперницу из топ-50

Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» Анжелик Кербер обыграла 10-ю ракетку мира Алену Остапенко во втором круге в Индиан-Уэллс – 5:7, 6:3, 6:3.

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