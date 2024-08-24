Минск готов сделать все для обеспечения безопасности в регионе, заявил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинский народ с Днем независимости. В своем обращении он подчеркнул важность мирных переговоров между странами региона и отметил, что Минск сделает все возможное для обеспечения безопасности в регионе.
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