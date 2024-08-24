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Регионы России

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Минск готов сделать все для обеспечения безопасности в регионе, заявил Лукашенко

Минск готов сделать все для обеспечения безопасности в регионе, заявил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинский народ с Днем независимости. В своем обращении он подчеркнул важность мирных переговоров между странами региона и отметил, что Минск сделает все возможное для обеспечения безопасности в регионе.

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Комментарии
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tsan tsan
Самое большее, что может сделать Лукашенко, это заткнуться по поводу СВО , не мельтешить и не отвлекать ВВП,
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18 час.
Барма Лей
Что значит готов сделать все?Что именно,конкретно?Лизнуть &quot;зелёного&quot; в его независимую?
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17 час.

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