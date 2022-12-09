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Кручинин о фишках для мастер-шоу на Матче звезд: «Я слишком стар, чтобы что-то подобное придумывать»

Алексей Кручинин высказался в преддверии Фонбет Матча звезд КХЛ. Звездный уик-энд пройдет с 10 по 11 декабря в Челябинске.

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