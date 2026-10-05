Летчик Литвинов: авиабилеты могут подорожать на 15% в 2027 году

Авиабилеты в России могут в 2027 году подорожать на 15%, заявил RTVI летчик Андрей ЛитвиновАвиабилеты в России могут в 2027 году подорожать на 15%, считает пилот 1-го класса, «Отличник Аэрофлота» Андрей Литвинов.
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