Летчик Литвинов: авиабилеты могут подорожать на 15% в 2027 году

Авиабилеты в России могут в 2027 году подорожать на 15%, заявил RTVI летчик Андрей ЛитвиновАвиабилеты в России могут в 2027 году подорожать на 15%, считает пилот 1-го класса, «Отличник Аэрофлота» Андрей Литвинов.