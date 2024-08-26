Украинские «Казаки» получили испанские боевые модули

Киев начал оснащать бронетехнику испанскими дистанционно управляемыми боевыми модулями Guardian 1.5. На фотографии бронетранспортеров (БТР) и бронеавтомобилей с новыми модулями обратило внимание издание Army Recognition.
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