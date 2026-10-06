Собянин сообщил, как в Москве будут готовить фонтаны к зиме

Подготовка городских фонтанов Москвы к зиме начнется 2 октября, сообщил Сергей Собянин. Перед консервацией из чаш сольют воду, поверхности вместе со скульптурными композициями очистят, а инженерное оборудование проверят.
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