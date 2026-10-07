С 2013 года в Подмосковье высажено более 17 млн новых деревьев

«Два раза в год мы проводим такие акции. Начиная с 2013 года в них приняло участие полмиллиона человек», – отметил Алексей Ларькин.
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