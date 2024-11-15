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Белый дом надеется на сохранение политической независимости минюста США при Трампе

Белый дом надеется на сохранение политической независимости минюста США при Трампе

Администрация действующего президента Джо Байдена рассчитывает, что министерство юстиции во время президентского срока избранного лидера США Дональда Трампа не допустит предвзятого отношения к политическим партиям.

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