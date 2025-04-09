Судебные приставы взялись вылечить от туберкулеза трех жителей Купино

Трех жителей Купино признали опасными для окружающих из-за открытой формы туберкулеза. Как сообщили в управлении судебных приставов по региону, женщину 46 лет и 56-летний мужчина из Купина, а также 52-летняя жительница села Зятьковка отказывались добровольно лечить опасное инфекционное заболевание.