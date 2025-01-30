Депутат Константин Антонов: областная власть утратила влияние и контроль за самой чувствительной сферой – ЖКХ

Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову во время сегодняшней сессии Заксобрания, где он выступил с отчетом о проделанной за год работе, указали на коммунальный коллапс, в который погрузился Новосибирск.
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