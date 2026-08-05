В Няндоме будут судить мужчину за смертельное избиение в ресторане

В Няндоме завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Фигуранту предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
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