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Царьград

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В Няндоме будут судить мужчину за смертельное избиение в ресторане

В Няндоме будут судить мужчину за смертельное избиение в ресторане

В Няндоме завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Фигуранту предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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