Указ президента Нагорного Карабаха о роспуске непризнанной республики вступил в силу

Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование. 1 января 2024 года вступил в силу указ, подписанный президентом НКР Самвелом Шахраманяном о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года.
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