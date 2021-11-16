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Защитник в падении: что проносят в СИЗО российские адвокаты

Защитник в падении: что проносят в СИЗО российские адвокаты

Адвокат в силу своего статуса обладает рядом особых привилегий — в отношении него не так просто возбудить уголовное дело, он имеет право свободно общаться с клиентом, находящимся под арестом, без вмешательства со стороны сотрудников изолятора.

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