Защитник в падении: что проносят в СИЗО российские адвокаты

Адвокат в силу своего статуса обладает рядом особых привилегий — в отношении него не так просто возбудить уголовное дело, он имеет право свободно общаться с клиентом, находящимся под арестом, без вмешательства со стороны сотрудников изолятора.
Адвокат в силу своего статуса обладает рядом особых привилегий — в отношении него не так просто возбудить уголовное дело, он имеет право свободно общаться с клиентом, находящимся под арестом, без вмешательства со стороны сотрудников изолятора.
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