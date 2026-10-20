🌊 В Кореизе затопило квартиру жительницы улицы Родниковая после строительства временной дамбы После того, как построили временную дамбу весь поток хлынул на квартиру женщины, но другого способа отвести течение не было, рассказала «Крым 24» местная жительница Татьяна Сомова.