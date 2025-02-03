В Челябинске зафиксировано шестикратное превышение ПДК сероводорода

В воздухе Челябинска синоптики отметили превышение ПДК по шести вредным веществам. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились в декабре минувшего года на 10 стационарных постах в Челябинске, 6 постах в Магнитогорске и 2 постах в Златоусте.