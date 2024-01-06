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НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Калгари», «Колорадо» – с «Флоридой», «Тампа» против «Бостона»

«Колорадо» встретится  с «Флоридой», «Тампа» – с «Бостоном», «Рейнджерс» сыграют против «Монреаля», «Питтсбург» будет противостоять «Баффало».

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