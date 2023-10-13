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РЭО показал регоператорам работу системы по управлению отходами

РЭО показал регоператорам работу системы по управлению отходами

Российский экологический оператор представил участникам Российского экологического форума (РЭФ) работу автоматизированной информационной системы «Автоматизация процессов регионального оператора» (АИС «АПРО»).

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