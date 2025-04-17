РИА Новости/Кирилл Зыков Террористическая организация "Украина" требует: ни слова об Украине без Украины! Прислушались: на очередном раунде переговоров Российской Федерации с Соединенными Государствами Америки об Украине и впрямь не говорили.
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