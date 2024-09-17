На это ушло 18 лет. Илон Маск вспомнил первый неудачный старт Falcon 1 и сравнил его с выходом астронавтов Polaris Dawn в космос

Илон Маск вспомнил первый неудачный запуск ракеты Falcon 1 после того, как экипаж Polaris Dawn благополучно приземлился на Землю на космическом корабле SpaceX Dragon, перед этим совершив выход в открытый космос.
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