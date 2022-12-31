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«Реал» победил на выезде 30 декабря впервые за 94 года

«Реал» победил на выезде 30 декабря впервые за 94 года

«Реал» победил на выезде 30 декабря впервые с 1928 года. Команда Карло Анчелотти в 15-м туре Ла Лиги была сильнее «Вальядолида» (2:0).

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