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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус хочет зарабатывать 25 млн евро в год чистыми в «Реале» – на 10 млн больше Мбаппе и Беллингема (Cadena SER)

По данным Cadena SER, бразилец желает зарабатывать 25 млн евро в год чистыми. Представитель Винисиуса уже провел несколько встреч с представителями клуба.

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