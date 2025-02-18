Европейские власти после резкой критики в свой адрес вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности и последующих заявлений американской администрации заметно приуныли.
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