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Русская весна

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Европа теперь одна, а США стали противником, — дипломат ЕС

Европа теперь одна, а США стали противником, — дипломат ЕС

Европейские власти после резкой критики в свой адрес вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности и последующих заявлений американской администрации заметно приуныли.

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