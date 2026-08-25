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Мировое обозрение

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Жара и засуха нанесли Германии гигантский ущерб в десятки миллиардов евро

Жара и засуха нанесли Германии гигантский ущерб в десятки миллиардов евро

Лето, которое Европа запомнит надолго, уже обернулось для Германии миллиардными потерями. И это не просто громкие слова экологов — это цифры, которые заставляют задуматься о том, насколько хрупкой может быть экономика даже самой мощной промышленной державы.

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