Жара и засуха нанесли Германии гигантский ущерб в десятки миллиардов евро

Лето, которое Европа запомнит надолго, уже обернулось для Германии миллиардными потерями. И это не просто громкие слова экологов — это цифры, которые заставляют задуматься о том, насколько хрупкой может быть экономика даже самой мощной промышленной державы.
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