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Zero Hedge

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Trump & Russia: Is This Good Or Bad For Markets?

Trump & Russia: Is This Good Or Bad For Markets?

Trump & Russia: Is This Good Or Bad For Markets? Authored by Russell Clark via Capital Flows & Asset Markets blog, Trump has done exactly what he said he was going to do, and negotiated with Russia directly to end the war in Ukraine.

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