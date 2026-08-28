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Банковские счета, диагнозы и родственники: Минобороны готовит расширенную систему проверки для отдельных воинских должностей

Банковские счета, диагнозы и родственники: Минобороны готовит расширенную систему проверки для отдельных воинских должностей

Министерство обороны России разработало проект приказа, устанавливающий порядок сбора подробных сведений о кандидатах на отдельные воинские должности, претендентах на контрактную службу и абитуриентах военных вузов.

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