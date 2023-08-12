США повторяют ошибки СССР

Странно. Вроде, Тиньков должен быть умным. Как он умудрился не просчитать тяготы амерского гражданства? Может, интернета не было. Или не смог оплатить консультацию специалиста

Дмитрий Бакланов

Евреи тоже не однородны. Если начальник-еврей, то на хлебные места он устроит "своих" евреев, а остальных не будет пускать, ссылаясь именно на бумажку, где будет написано "евреев не пускать". Даже в немецких концлагерях одни евреи были надзирателями, другие - врачами-садистами, третьи - заключенными. Не "один еврей всегда поможет другому еврею", а "еврей поможет своему еврею, а чужого будет гнобить".