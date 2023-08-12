Паспорт США токсичен, как «Новичок» в репортажах Би-Би-Си — то есть не настолько токсичен, чтобы вас убить, но достаточно токсичен, чтобы заставить вас страдать.
США повторяют ошибки СССР
Комментарии
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ольга решетникова
Странно. Вроде, Тиньков должен быть умным. Как он умудрился не просчитать тяготы амерского гражданства? Может, интернета не было. Или не смог оплатить консультацию специалиста
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17 час.
Дмитрий Бакланов
Евреи тоже не однородны. Если начальник-еврей, то на хлебные места он устроит "своих" евреев, а остальных не будет пускать, ссылаясь именно на бумажку, где будет написано "евреев не пускать". Даже в немецких концлагерях одни евреи были надзирателями, другие - врачами-садистами, третьи - заключенными. Не "один еврей всегда поможет другому еврею", а "еврей поможет своему еврею, а чужого будет гнобить".
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8 час.
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