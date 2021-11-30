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Британские чиновники отказываются от термина “рождество”, поскольку оно может оскорбить меньшинства

Британские чиновники отказываются от термина “рождество”, поскольку оно может оскорбить меньшинства

Бюрократы в Великобритании были вынуждены не использовать слово “рождество”, - пишет SummitNews. Это произошло после того, как началось продвижение кампании, предназначенной для студентов под лозунгом “Не берите с собой домой на Рождество ковид”.

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