Британские чиновники отказываются от термина “рождество”, поскольку оно может оскорбить меньшинства

Бюрократы в Великобритании были вынуждены не использовать слово “рождество”, - пишет SummitNews. Это произошло после того, как началось продвижение кампании, предназначенной для студентов под лозунгом “Не берите с собой домой на Рождество ковид”.
Бюрократы в Великобритании были вынуждены не использовать слово “рождество”, - пишет SummitNews. Это произошло после того, как началось продвижение кампании, предназначенной для студентов под лозунгом “Не берите с собой домой на Рождество ковид”.
Свежие комментарии