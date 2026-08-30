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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ришарлисон, Сарр и Данзо хотят уйти из «Тоттенхэма», сообщил Де Дзерби: «Найдем других игроков»

Тренер « Тоттенхэма » Роберто Де Дзерби рассказал, кто из игроков намерен покинуть «шпор». « Ришарлисон очень часто говорил, что хочет уйти.

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