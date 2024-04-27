Астролог Анастасия Крисламова участвует в реалити-шоу "Богиня шопинга" и готовится создать модный образ за три часа с бюджетом всего 15 тысяч рублей.

Астролог Анастасия Крисламова из Нижнего Новгорода примет участие в реалити-шоу "Богиня шоппинга". В рамках проекта ей и двум другим участникам предстоит создать модный образ за три часа с бюджетом всего 15 тысяч рублей.
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