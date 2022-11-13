Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Кенийский легкоатлет Ренджу дисквалифицирован на 5 лет за допинг

Кенийский легкоатлет Кенет Кипроп Ренджу дисквалифицирован на пять лет за допинговые нарушения. Об этом сообщил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх