В Смоленской области на таможне задержали белоруса-взяткодателя

«Цветочный магнат» предложил за содействие 15 тысяч рублей сотруднику Смоленской таможни 47-летний мужчина задержан в Руднянском районе за попытку дачи взятки за провоз цветов без документов в Республику Беларусь.
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