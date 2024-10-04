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Financial Times: США не станут вместе с Израилем наносить удар по Ирану

Financial Times: США не станут вместе с Израилем наносить удар по Ирану

США не станут совместно с Израилем наносить удар по Ирану. Об этом передает газета Financial Times. По словам источников газеты, американские и израильские чиновники ведут переговоры о возможности ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре.

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