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Глава Минфина Германии заявил о бедности и неконкурентоспособности страны

За несколько часов до выступления министра финансов Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала прогноз роста экономики Германии на 2024 год, сократив его почти вдвое, до 0,3%.

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