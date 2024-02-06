Глава Минфина Германии заявил о бедности и неконкурентоспособности страны

За несколько часов до выступления министра финансов Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала прогноз роста экономики Германии на 2024 год, сократив его почти вдвое, до 0,3%.
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