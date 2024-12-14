Тайны древних ангелов: Предсказания о судьбе Сирии и грядущих событиях 2025 года Юлия ЧелкановаВ мире, где ангелы и демоны часто переплетаются в нашем восприятии реальности, вскрытие заточений древних ангелов становится символом надежды и предостережения.