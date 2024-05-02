Люди, родившиеся в Молдове и имеющие гражданство других государств, могут запросить признание молдавского гражданства

Лица, родившиеся на нынешней территории Республики Молдова, но не зарегистрированные в качестве граждан Молдовы, имеют право подать заявление о признании своего гражданства, даже если они являются гражданами других государств и проживают за рубежом.
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