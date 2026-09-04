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Казанда рәсми рәвештә «Алтын мөнбәр» кинофестивале ачылды

Казанда рәсми рәвештә «Алтын мөнбәр» кинофестивале ачылды

Татарстан башкаласында Галиәсгар Камал исемендәге театрда «Алтын мөнбәр» кинофестивален ачу тантанасы булды.

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