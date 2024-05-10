Малофеев: Сразу после вступления в должность Путин подписал важнейший указ

Учредитель Царьграда Константин Малофеев отметил, что сразу после вступления в должность Владимир Путин подписал важнейший указ – утвердил Основы государственной политики в области исторического просвещения.
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