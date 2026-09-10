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Европейские финансовые группы призывают отменить ограничения на токенизированные ценные бумаги

Европейские финансовые группы призывают отменить ограничения на токенизированные ценные бумаги

Коалиция европейских финансовых организаций и компаний в области токенизации призвала законодателей ЕС отменить предложенный лимит в 100 млрд.

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