Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Он же выступал в академии ВВС - он взлететь пытался, но, рождённый ползать, летать не сможет!..Президент США Бай...
  • Ольга Заварухина
    Кто ни будь, скажите мне пожалуйста, зачем для русского читателя этого поста, у статье упоминули про "МЕЛКОБРИТАНИЮ? ...Это одна из самых...
  • Александр Ляшенко
    "денег «в ущерб народу», а именно 4,5 млн леев на ремонт здания Минздрава." Чушь непролазная,всякую хрень несут,кто и...Немеренко показал...

Паскару: «Мы обязаны сохранить свой род и нацию»

По случаю празднования 32-летия независимости Республики Молдова лидер Национального движения «Воевод» Николай Паскару напомнил об обязанности граждан сохранять свою государственность, развивать государство и передавать его будущим поколениям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх