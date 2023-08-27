Паскару: «Мы обязаны сохранить свой род и нацию»

По случаю празднования 32-летия независимости Республики Молдова лидер Национального движения «Воевод» Николай Паскару напомнил об обязанности граждан сохранять свою государственность, развивать государство и передавать его будущим поколениям.
По случаю празднования 32-летия независимости Республики Молдова лидер Национального движения «Воевод» Николай Паскару напомнил об обязанности граждан сохранять свою государственность, развивать государство и передавать его будущим поколениям.
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