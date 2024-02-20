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Смесь соли и сахара эффективнее от гололёда? Правду раскрыли химики

Смесь соли и сахара эффективнее от гололёда? Правду раскрыли химики

Перепады погоды приводят к тому, что на дорогах образуется толстый слой льда. Некоторые советуют посыпать дорожки смесью соли и сахара, чтобы усилить действие хлорида натрия.

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