В Тамбове опровергли использование учебника, где в изнасилованиях винят жертву

В министерстве образования Тамбовской области прокомментировали появившиеся в социальных сетях данные о том, что в некоторых школах используют новый учебник по ОБЖ, авторы которого обвиняют в изнасиловании самих жертв.
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