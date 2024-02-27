Деньги на ветер!

Турецкие и корейские сериалы были закуплены в большом количестве онлайн-платформами. Но не оправдали вложенных в них средств и надежд продюсеров: лишь очень небольшой процент зрителей выбирает их для просмотра.
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