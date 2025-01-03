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Карен Хачанов: «По уровню я должен быть в топ-10. Больше вопрос стабильности»

Карен Хачанов: «По уровню я должен быть в топ-10. Больше вопрос стабильности»

«Я уже был в десятке, и в том году вернулся – на короткий промежуток времени, к сожалению, потому что травма меня подкосила.

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